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Одному из фигурантов «дела Гайзера» суд отменил приговор

Политика

Ранее судом ему было назначено в качестве наказания шесть лет колонии строгого режима и штраф 2 млн рублей

Москва, 30 июля 2018, 15:03 — REGNUM  Приговор фигуранту дела бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера финансисту Демьяну Москвину был отменён. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе Мосгорсуда.

Отмечается, что апелляционная инстанция отменила приговор «финансисту-технологу» предполагаемого преступного сообщества Демьяну Москвину, которому ранее судом было назначено в качестве наказания шесть лет колонии строгого режима и штраф 2 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в Замоскворецком суде Москвы продолжилось рассмотрение дела Вячеслава Гайзера и ряда экс-чиновников республики Коми, которые, по мнению следствия, создали в регионе организованное преступное сообщество (ОПС).

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«Дело Гайзера»
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