Лавров: G20 придется решать политические вопросы

Владимир, , 14:54 — REGNUM Странам «Большой двадцатки» (G20) придется заниматься и политическими вопросами несмотря на то, что группа двадцати создавалась для решения проблем международной валютной финансовой системы и мировой экономики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» во Владимирской области.

По словам дипломата, представители G20, возможно, будут вынужденны решать политические вопросы, так как «к экономике неизбежно приплетаются» данные проблемы.

Лавров также напомнил, что страны G20 работают на «основе консенсуса».

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая 2018 г. заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин по итогам министерского совещания «двадцатки» в Буэнос-Айресе сообщил, что большинство стран-участниц G20 согласны с тем, что в решении мировых проблем должен использоваться многосторонний подход.

Читайте также: Лавров заявил о «гарантированной» осведомленности РФ о военных планах США

А также: Лавров о возвращении Крыма в состав РФ: отвечает чаяниям жителей