Украина резко осудила Чехию за визит депутатов в Крым

Прага, , 14:51 — REGNUM Посольство Украины в Чехии выразило решительный протест в связи с визитом чешских парламентариев в Крым. Уточняется, что в составе делегации из Чехии, которая прибыла в Крым на военно-морской парад в день ВМФ России, были депутат Европарламента от Чехии Яромир Когличек и сенатор чешского парламента Ярослав Доубрава.

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«Речь идет об очередном нарушении украинского законодательства со стороны упомянутых политиков, которые, несмотря на неоднократные предупреждения, продолжают грубо игнорировать не только украинские законы, но и международное право», — говорится в сообщении посольства Украины в Чехии, опубликованном на официальном сайте дипведомства.

«Незаконно» посетивших российский Крым парламентариев украинские дипломаты причислили к «политикам со сниженным порогом политической гигиены». Также в сообщении отмечено, что «Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, которые грубо и систематически нарушают правила въезда на оккупированные территории, весь спектр санкций, предусмотренный украинским законодательством».

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Как сообщало ИА REGNUM, Крым стал российским регионом после проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей Крыма высказались за воссоединение с Россией. Киев не признал волеизъявление народа и заявил, что Россия «оккупировала» полуостров. Большинство западных стран поддержали позицию Украины. В связи с этим Киев регулярно обвиняет всех, кто посещает российский Крым, в «нарушении» своей государственной границы.

Добавим, что за посещение Крыма украинская прокуратура уже возбудила уголовные дела против 186 иностранных граждан. При этом не уточняется, сколько из попавших под уголовное преследование по статье 332−1 УК Украины являются гражданами России.

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