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Делегация ХАМАС проведет переговоры с властями Египта

Политика

Каир выступает посредником в конфликте между Израилем и Палестиной

Рамалла , 30 июля 2018, 14:47 — REGNUM  Правящая в Палестине политическая партия ХАМАС отправила в Египет свою делегацию для проведения переговоров, сообщает 30 июля Anadolu.

Целью переговоров будет попытка мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Каир выступит посредником в данном вопросе. Делегацию ХАМАС возглавляет заместитель руководителя партии в секторе Газа Халил аль-Хайя.

Напомним, ХАМАС руководит сектором Газа, начиная с 2007 года. В Израиле партия считается террористической организацией и ее деятельность запрещена. Между сторонами регулярно происходят военные столкновения.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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