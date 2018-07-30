Делегация ХАМАС проведет переговоры с властями Египта

Рамалла , , 14:47 — REGNUM Правящая в Палестине политическая партия ХАМАС отправила в Египет свою делегацию для проведения переговоров, сообщает 30 июля Anadolu.

Целью переговоров будет попытка мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Каир выступит посредником в данном вопросе. Делегацию ХАМАС возглавляет заместитель руководителя партии в секторе Газа Халил аль-Хайя.

Напомним, ХАМАС руководит сектором Газа, начиная с 2007 года. В Израиле партия считается террористической организацией и ее деятельность запрещена. Между сторонами регулярно происходят военные столкновения.