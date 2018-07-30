ВСУ провели вертолетные учения по защите Азовского моря от десанта

Киев, , 14:44 — REGNUM В Азовском море военные учения провели вертолетные войска «операции объединенных сил» («ООС»), воюющих в Донбассе, сообщает 30 июля УНИАН.

Согласно сообщению, вертолеты работали над обороной Азовского побережья, а также налаживали совместную работу с сухопутными войсками. В учениях принимают участие авиационные наводчики армейской авиации и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8.

Напомним, ранее в Одесской и Николаевской областях прошли американо-украинские учения «Sea Breeze — 2018». В учениях принимали участие военные из Болгарии, Турции, Румынии, Грузии и других стран.

Также в Черном море провели военные учения корабли НАТО и ВМС Украины. От НАТО были корабли Нидерландов, Румынии и Турции.

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