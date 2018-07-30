Четыре из пяти: завершена регистрация кандидатов на новосибирских выборах

Новосибирск, , 14:35 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 30 июля, завершился этап регистрации кандидатов на выборах губернатора, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Двое из четырёх кандидатов были зарегистрированы избирательной комиссией региона в последний день.

«Список зарегистрированных кандидатов: Кубанов Анатолий Анатольевич (выдвинут региональным отделением политической партии «Справедливая Россия»), зарегистрирован региональным избиркомом 27 июля; Михайлов Георгий Михайлович (выдвинут региональным отделением политической партии «Народный Альянс»), зарегистрирован региональным избиркомом 27 июля; Савельев Дмитрий Иванович (выдвинут региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России»), зарегистрирован региональным избиркомом 30 июля; Травников Андрей Александрович (выдвинут региональным отделением политической партии «Единая Россия»), зарегистрирован региональным избиркомом 30 июля», — отмечается на сайте комиссии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё один, пятый, кандидат Владимир Кириллов (который был выдвинут региональным отделением политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»), снял свою кандидатуры с выборов 27 июля.

Напомним, выборы губернатора Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года. Досрочные выборы главы региона были назначены после отставки Владимира Городецкого 6 октября указом президента РФ. В тот же день теперь уже экс-мэр Вологды Андрей Травников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора области. Осенью 2017 года многие эксперты прогнозировали достаточно активную и конкурентную борьбу. Но после того, как мэр Новосибирска, первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть (которого многие видели в качестве кандидата на этих выборах, и который сам не раз заявлял о своих губернаторских амбициях) отказался выдвигаться взамен на поддержку со стороны правительства Новосибирской области на выборах мэра города Новосибирска в 2019 году, кампания не привлекает особого интереса ни у политологов, ни у СМИ — всё проходит в установленные сроки.

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