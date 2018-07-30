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Лавров о возвращении Крыма в состав РФ: отвечает чаяниям жителей

Политика

На референдуме в Крыму, который состоялся в марте 2014 г., более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины

Лавров о возвращении Крыма в состав РФ: отвечает чаяниям жителей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Владимир, 30 июля 2018, 14:25 — REGNUM  Не только жителей Крыма, но и всех граждан России, порадовало возвращение полуострова в состав страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» во Владимирской области.

По словам дипломата, чаяния крымчан и всех жителей страны отражает то, что теперь «19 апреля будет днем принятия в Россию Крыма, Тамани и Кубани, как это произошло в 1773 году».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на референдуме в Крыму, который состоялся в марте 2014 г., более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование жителей Крыма стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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