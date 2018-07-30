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Быший президент Индонезии будет голосовать за лидера оппозиции

Политика

Выборы пройдут в 2019 году

Джакарта, 30 июля 2018, 14:33 — REGNUM  Бывший президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно поддержал лидера оппозиции Прабово Субинато в качестве нового главы государства, сообщает 30 июля Reuters.

Выборы президента должны состояться в 2019 году, где действующий президент Джоко Видодо попробует добиться очередного переизбрания.

«Мы пришли сюда с пониманием того, что мистер Прабово наш кандидат в президенты», — отметил Юдойоно во время пресс-конференции по итогам встречи с лидером оппозиции.

Напомним, последние выборы президента в Индонезии продемонстрировали высокую популярность Субинато, набравшего порядка 47% голосов избирателей и уступившего действующему президенту чуть более 6%.

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Внутренняя политика Индонезии
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