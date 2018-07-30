Tempo: отношения Китая и Филиппин зашли в тупик

Манила, , 14:29 — REGNUM Сотрудничество в целях развития Филиппин со стороны правительства КНР стоит на месте, несмотря на то, что сделка о предоставлении кредитов была подписана еще два года назад, сообщает 30 июля Tempo.co.

Президент Филиппин Родриго Дутерте подписал 27 сделок с правительством Китая во время своего визита в Пекин, КНР, в октябре 2016 года. Стороны также договорились о предоставлении кредита на общую сумму 24 млрд долларов США.

С тех пор Филиппины осуществили только один проект на сумму 73 млн долларов США на строительство ирригационного канала в Маниле.

Процесс предоставления средств в Китае идет медленнее, чем помощь Филиппинам со стороны Японии.

Филиппины и КНР имеют пограничные проблемы в Южно-Китайском море. Это вызвало напряженность в двусторонних отношениях, поскольку филиппинские рыбаки неоднократно были арестованы китайскими пограничниками, вблизи территорий, которые КНР считает зоной своих интересов.

Несмотря на сложности в отношениях, Китай оказал помощь филиппинским военным, предоставив вооружение: автоматы, сотня снайперских винтовок и несколько других видов стрелкового оружия и боеприпасов.