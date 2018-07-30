С консульства Великобритании в Петербурге спущен «Юнион Джек»

Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM Со здания генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге сегодня, 30 июля, сняли национальный флаг Соединенного Королевства. Это сделали сами британские дипломаты, которые должны прекратить свою работу в Северной столице по решению российского МИДа.

Генконсульство Британии располагалось в центре Северной столицы, на Лафонской улице, в пяти минутах ходьбы от Смольного.

«Сотрудники во главе с генконсулом Сангитой Ахуджей собрались у здания ровно в час дня. Спустя всего 12 минут флаг был спущен на землю», — сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, в марте МИД России принял решение о закрытии генконсульства Великобритании в Петербурге в ответ на высылку 23 российских дипломатов из-за «дела Скрипалей». Однако британским дипломатам разрешили завершить свои дела в Петербурге до 1 августа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 31 марта 2018 года со здания генерального консульства США в Санкт-Петербурге был снят звёздно-полосатый флаг.

26 марта Вашингтон решил выслать 60 дипломатов РФ и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Поводом для таких действий послужило сфабрикованное властями Великобритании дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 29 марта Россия была вынуждена принять ответные меры и выслать 60 дипломатов США, а также закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге.

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