Внучка Муссолини покинет партию Берлускони

Рим, , 14:14 — REGNUM Внучка Бенито Муссолини, член Европарламента Алессандра Муссолини намерена покинуть партию Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», сообщает Corriere della Sera в понедельник, 30 июля.

В интервью изданию Муссолини пояснила, что партия, по ее мнению, «больна аутоиммунной болезнью» и не обращает внимания на продолжающийся рост симпатий граждан к правому правительству страны, в частности к политике вице-премьера Маттео Сальвини в сфере нелегальной миграции. Вместо этого партия Берлускони оказалась «связанной по рукам и ногам» с Демократической партией, симпатии граждан к которой, наоборот, продолжают снижаться.

Журналисты спросили Алессандру Муссолини, не связана ли ее симпатия к Сальвини с тем, что тот напоминает ей ее собственного дедушку. «Никого он мне не напоминает. Все это глупости. Но мне нравится его подход. Он настоящий воин. В отличие от всех этих людей из министерских кабинетов», — ответила Муссолини.