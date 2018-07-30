Собеседования с кандидатами в мэры Екатеринбурга покажут в интернете

Екатеринбург, , 14:18 — REGNUM Собеседования с претендентами на должность градоначальника Екатеринбурга будут транслироваться в интернете. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской думы города.

«Собеседования будут проходить с 1 по 3 августа с девяти часов утра. В первые два дня их пройдут по семь претендентов, а в третий день все оставшиеся. На сайте гордумы будет размещена ссылка, по которой собеседования можно увидеть в интернете», — сообщили в пресс-службе представительного органа Екатеринбурга.

Кандидатам в мэры предстоит изложить на суд конкурсной комиссии своё видение развития города и показать знание законов и правовых актов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге на пост главы города претендуют 21 кандидат, 16 из которых уже допущены к собеседованию, а остальным до 31 июля необходимо представить недостающие документы.

Напомним, что в 2018 году выборы мэра Екатеринбурга пройдут по «советской» системе. Ранее в городе существовала двуглавая система управления при которой главу Екатеринбурга избирали горожане прямым голосованием, а глава администрации проходил процедуру назначения, через сито конкурсной комиссии, с последующим утверждением кандидатуры в гордуме.

Отметим, что в 2018 году прошедшие конкурсную комиссию претенденты будут представлены на голосование новому составу городской думы Екатеринбурга, которая будет избрана в единый день голосования — 9 сентября.

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