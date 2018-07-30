Лавров заявил о «гарантированной» осведомленности РФ о военных планах США

Москва, , 14:11 — REGNUM В Кремле обладают необходимой информацией о военных планах США и других стран в отношении России, заявил 30 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Обеспеченность такой информацией гарантирована», — сказал Лавров.

По его словам, безопасность граждан России и суверенитет страны будут надежнейшим образом защищены несмотря ни на какие события, происходящие в мире.

Он добавил, что закрытие российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме не оказало влияние на информированность Москвы о планах западных стран, поскольку решения были приняты на основе взвешенного анализа факторов, влияющих на безопасность России.

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