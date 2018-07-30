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В Казахстане бордовая лента может стать символом борьбы за реформу МВД

Политика

Общественность Казахстана призвала реформировать МВД после убийства фигуриста Дениса Тена

В Казахстане бордовая лента может стать символом борьбы за реформу МВД
Zac allan
Сотрудники казахстанской полиции

Астана, 30 июля 2018, 14:18 — REGNUM  В Казахстане гражданские активисты призывают повязать бордовую ленту на одежду или транспортное средство в качестве символа памяти погибшего фигуриста Дениса Тена, сообщает 30 июля агентство «КазАГ».

Активисты призывают носить бордовую ленту до тех пор, пока в Казахстане не будет проведена реформа МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане общественное внимание к проблемам МВД было привлечено после убийства известного казахстанского фигуриста Дениса Тена 19 июля в Алма-Ате.

23 июля общественный совет Алма-Аты призвал отправить в отставку начальника департамента внутренних дел города Серика Кудебаева и главу МВД Калмуханбета Касымова.

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Политическая жизнь Казахстана
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