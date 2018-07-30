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Жители Черновцов встали на защиту своего мэра

Политика

Главу города уволили депутаты горсовета тайным голосованием

Черновцы, Украина, 30 июля 2018, 13:59 — REGNUM  Жители Черновцов проведут акцию «Защити свое избирательное право» 30 июля в 18:00, сообщает 30 июля «Укринформ».

Согласно сообщению, горожане требуют начать перевыборы депутатов городского совета, которые уволили мэр Черновцов Алексея Каспрука. Так, петици о перевыборах Черновицкого городского совета набрала 500 голосов (в два раза больше нужного количества), петиция о возвращении мэра на должность — почти 300 голосов.

Напомним, ранее депутаты Черновицкого горсовета тайным голосованием уволили Каспрука с должности главы города. Глава Черновицкой обладминистрации Александр Фищук осудил депутатов и призвал спикера Верховной рады Андрея Парубия назначить внеочередные выборы горсовета Черновцов.

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Политическая жизнь Украины
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