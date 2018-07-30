Петербург отстает по предоставлению Москве данных по «майским указам»

Санкт-Петербург, , 13:53 — REGNUM Санкт-Петербург не успевает вовремя предоставлять федеральному центру данные, необходимые для контроля за исполнением «майских указов» президента Владимира Путина. Об этом сообщила 30 июля вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Митянина пояснила, что речь идет о данных, касающихся старшего поколения, демографии, модернизации медицинского оборудования и других.

«Мы уже нарушаем сроки, установленные нам министерствами. Я бы просила более внимательно относиться и ответственно организовать работу своих подчиненных», — обратилась она к комитетам по здравоохранению и по социальной политике.

Как выяснилось, работники этих блоков в районных администрациях не спешат исполнять требования федерального центра, и Митянина пытается их подогнать, дабы Петербург не выглядел плохо на общем фоне.

«Чтобы это было не лето отпусков, а лето плодотворной работы. Не подводите Петербург», — потребовала вице-губернатор.

Губернатор Георгий Полтавченко тут же поспешил пригрозить нерадивым чиновникам санкциями, правда, не уточнил, какими.

«Кто не будет этого делать, будем его наказывать», — заявил Полтавченко.

В итоге, вечером 30 июля отвечающий за внутреннюю политику вице-губернатор Константин Серов соберет всех глав районов и сделает им соответствующее внушение.

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