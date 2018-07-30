Полтавченко знает, где «жуликов привечают», а подрядчиков «нагибают»

Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на заседании городского правительства обвинил комитет по строительству в сотрудничестве с жуликами вместо добросовестных подрядчиков, передает 30 июля корреспондент ИА REGNUM. Полтавченко вновь остался недоволен низкими показателями комитета по исполнению бюджета. За полгода ведомство сумело потратить только около 20% выделенной на весь 2018 год суммы.

«Меня тревожит ситуация в комитете по строительству», — заявил Полтавченко.

Он попросил главу ведомства Леонида Кулакова напомнить, сколько тот занимает свой пост. Дело в том, что из года в год комитет показывает неутешительные результаты по исполнению бюджета, и Георгию Полтавченко постоянно приходится менять руководителей, так что неудивительно, что он запамятовал, сколько во главе комитета работает Кулаков. Заметим, он был назначен лишь 19 февраля 2018 года.

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Полтавченко выразил уверенность, что за полгода Кулаков уже «хорошо вошел в курс дела».

«Вы знаете, из года в год одно и то же звучит. Расторгаемся с подрядчиками, так далее, тому подобное. Понятно, если один год или два, но когда это уже стало больше походить на хроническую болезнь — меня это лично не устраивает», — заметил Полтавченко.

Он потребовал от Кулакова «срочно разобраться» в ситуации, причем, по мнению губернатора, разбираться необходимо, в первую очередь, не со строительными компаниями, а с подчиненными председателя в самом комитете.

«В принципе, все структуры, которые работают в сфере строительства, исполняют адресную инвестиционную программу (АИП), уже понятны. Я, честно говоря, больше не буду принимать таких объяснений. Каждое расторжение контракта будем рассматривать как чрезвычайное происшествие. У вас есть — пусть неофициально — неформальный перечень недобросовестных подрядчиков. С ними вообще работать не надо. Надо работать с добросовестными. Тем более у вас есть механизм банковских гарантий. Но, насколько мне известно, некоторые из ваших подчиненных вместо того, чтобы работать с добросовестными подрядчиками, этих добросовестных подрядчиков еще и «нагибают». Навешивают им какие-то непонятные дополнительные обязательства, ставят в очень сложное положение, а потом с ними еще и расторгаются. А жуликов, извините за выражение, каких-то привечают. Разберитесь, потому что хватит уже», — сказал Георгий Полтавченко.

Губернатор также остался не в восторге от уровня исполнения АИП у всех комитетов. Средний показатель за полгода составил 26%. Полтавченко обещал, что самых нерадивых ждет перераспределение бюджета в 2019 году.

«Хотел бы напомнить вам, что каждый год в процессе подготовки к бюджету вы рьяно очень доказываете, что вам нужны деньги на развитие, в частности на реализацию АИП. А затем их реализовываете вот таким образом. О чем это говорит? Что вам эти деньги не нужны», — заметил губернатор Петербурга.

Он поручил вице-губенатору Михаилу Мокрецову и комитету по экономической политике при формировании бюджета на 2019 год учесть эти данные.

«Мы просто в 2019 году (деньги) перераспределим. Потому что, честно говоря, надоело. По итогам исполнения бюджета в 2018 году все, кто у нас не дотянет до 95% исполнения, поделятся с теми, кто эту черту перешагнул, на следующий год. Вам деньги не нужны просто, если вы не исполняете. Раз не нужны, дадим тем, у кого это получается хорошо», — заключил градоначальник.

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