«Тяжёлая работа»: назначен глава томского департамента природных ресурсов

Томск, , 13:43 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил начальником регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Романа Мазура. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, Мазур приступает к новым обязанностям с 30 июля.

«Роману Мазуру предстоит тяжёлая работа — расчищать авгиевы конюшни, которые не один год копились в сфере управления охраной окружающей среды. Кадровая чехарда, недоработки в создании новой системы обращения с отходами, мягкость в отношении нарушителей природоохранного законодательства — всему этому время положить конец», — заявил Сергей Жвачкин, комментируя назначение.

Напомним, ранее Мазур работал заместителем главы администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству.

По словам Жвачкина, в Северске Мазура знают как жёсткого руководителя.

«Сфере экологии сегодня требуется именно такой», — сказал Жвачкин, назвав ситуацию, сложившуюся в этой области, кризисной.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущего начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергея Трапезникова Жвачкин уволил в апреле 2017 года с жёсткой формулировкой — в связи с утратой доверия.

Уточнялось, что такое решение Жвачкин принял по итогам проверки, которая «подтвердила факты необоснованных выплат премий Сергеем Трапезниковым, которые он начислял себе и сотрудникам «за выполнение особо важных и сложных заданий» в течение 2015−2016 годов».

Справка: Роман Мазур родился в 1967 году в Северске. В 1992 году окончил Томский политехнический институт. С 1992 по 2016 год работал на заводе разделения изотопов Сибирского химического комбината, в том числе директором завода. В январе 2016 года назначен заместителем главы администрации Северска по капитальному строительству. Был депутатом думы Северска трёх созывов.