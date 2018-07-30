ЧМ-2018 стал взлётом народной дипломатии — Лавров

Владимир, , 13:30 — REGNUM Прошедший в России чемпионат мира по футболу показал взлёт народной дипломатии. Об этом на Всероссийском молодёжном образовательном форуме заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Читайте также: Британские фанаты после ЧМ-2018 станут иначе относиться к России

Британский фанат сообщил, что счастлив на ЧМ-2018 в России

«Это был по-настоящему всплеск, взлёт народной дипломатии, без преувеличения», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, «величайшим достижением» мундиаля стало то, что «сотни тысяч иностранцев смогли посетить более десятка российских городов и увидеть, как живёт Россия, как живут наши граждане». При этом зарубежные туристы смогли сами убедиться, насколько гостеприимны люди в России.

Ранее по теме: Инфантино назвал ЧМ-2018 лучшим за всю историю

Японская принцесса Хисако: ЧМ-2018 прекрасно организован в России

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства состоялись на 12 стадионах в 11 городах. Несмотря на призывы, в частности, властей Украины и Великобритании не посещать Россию на мундиаль, болельщики из этих стран охотно приезжали в РФ и оставались довольны. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал мировое футбольное первенство в России лучшим в истории.

Читайте ранее в этом сюжете: Драма победных голов: ЧМ-2018 признан лучшим в истории