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ЧМ-2018 стал взлётом народной дипломатии — Лавров

Политика

Ранее президент России Владимир Путин отмечал что чемпионат мира по футболу 2018 года разрушил стереотипы о стране и её гражданах

Владимир, 30 июля 2018, 13:30 — REGNUM  Прошедший в России чемпионат мира по футболу показал взлёт народной дипломатии. Об этом на Всероссийском молодёжном образовательном форуме заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Британский фанат сообщил, что счастлив на ЧМ-2018 в России

«Это был по-настоящему всплеск, взлёт народной дипломатии, без преувеличения», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, «величайшим достижением» мундиаля стало то, что «сотни тысяч иностранцев смогли посетить более десятка российских городов и увидеть, как живёт Россия, как живут наши граждане». При этом зарубежные туристы смогли сами убедиться, насколько гостеприимны люди в России.

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Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства состоялись на 12 стадионах в 11 городах. Несмотря на призывы, в частности, властей Украины и Великобритании не посещать Россию на мундиаль, болельщики из этих стран охотно приезжали в РФ и оставались довольны. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал мировое футбольное первенство в России лучшим в истории.

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МИД России
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