Президент Молдавии объяснил, зачем нужен газопровод в обход Украины

Волгодонск, Ростовская область, , 13:30 — REGNUM Кишинев заинтересован в альтернативных способах доставки российского газа в Молдавию, поскольку транзит по территории Украины сопряжен с серьезными рисками, заявил 30 июля президент страны Игорь Додон в ходе поездки в Волгодонск.

«Я помню 2009 год, начало года, когда я был вице-премьером Молдовы, когда был заблокирован транзит газа через Украину», — цитирует РИА Новости его слова.

Он добавил, что указанный случай стал серьезной проблемой для страны, так как населенные пункты могли оказаться без топлива. По словам Додона, преодолеть подобные проблемы позволят альтернативные способы транспортировки газа. Именно с этой целью в настоящее время строится трубопровод «Яссы-Кишинев».

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