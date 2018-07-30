Понедельник, 30 Июля 2018 года
14:53:18 МСК

Президент Молдавии объяснил, зачем нужен газопровод в обход Украины

Политика

В 2009 году страна чуть не осталась без газа

Волгодонск, Ростовская область, 30 июля 2018, 13:30 — REGNUM  Кишинев заинтересован в альтернативных способах доставки российского газа в Молдавию, поскольку транзит по территории Украины сопряжен с серьезными рисками, заявил 30 июля президент страны Игорь Додон в ходе поездки в Волгодонск.

«Я помню 2009 год, начало года, когда я был вице-премьером Молдовы, когда был заблокирован транзит газа через Украину», — цитирует РИА Новости его слова.

Он добавил, что указанный случай стал серьезной проблемой для страны, так как населенные пункты могли оказаться без топлива. По словам Додона, преодолеть подобные проблемы позволят альтернативные способы транспортировки газа. Именно с этой целью в настоящее время строится трубопровод «Яссы-Кишинев».

Читайте также: Молдавия не боится остаться без газа из-за Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Газоснабжение стран ближнего зарубежья
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить