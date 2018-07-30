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Половина подданных Великобритании хочет второго референдума о выходе из ЕС

Политика

Этк информацию приводят социологические службы

Половина подданных Великобритании хочет второго референдума о выходе из ЕС
Иван Шилов © ИА REGNUM
Выход

Лондон, 30 июля 2018, 13:31 — REGNUM  По данным опросов общественного мнения, около половины подданных Соединенного Королевства хотят повторного проведения референдума о Brexit, сообщает 30 июля Anadolu.

Исследование, проведенное Sky Data, показало, что 50% жителей Великобритании хотят повторно проголосовать на референдуме по выходу страны из Евросоюза. 40% высказались против подобной мысли.

Напомним, Великобритания в настоящее время находится в стадии разработки соглашения по выходу из ЕС, который должен произойти в марте 2019 года. За данное решение проголосовало большинство подданных королевства.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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