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Навязанный Украине выбор между Россией и ЕС – неприемлем, заявил Лавров

Политика

Порочная логика до сих пор остается в умах западных политиков

Навязанный Украине выбор между Россией и ЕС – неприемлем, заявил Лавров
Иван Шилов © ИА REGNUM
Кусок. Украина

д. Дворики, Владимирская область, 30 июля 2018, 13:14 — REGNUM  Навязываемый западными странами Украине выбор между Россией и Евросоюзом является неприемлемым, заявил 30 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Логика — либо Украина с нами, либо она с вами, никуда не исчезла. Она продолжает оставаться до сих пор в умах наших западных коллег», — сказал министр.

Добавим, несмотря на антиконституционный переворот в 2014 году и попытки движения по пути евроинтеграции Киев сохраняет экономические связи с Москвой. Так, по итогам 2017 года Россия увеличила объем экспорта своей продукции на Украину на 40%. Одновременно официальные лица в Киеве продолжают вынашивать планы по возвращению Крыма и сопротивлению так называемой «российской агрессии».

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