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Боевики ИГИЛ* захватили в заложники 36 друзов

Политика

*ИГИЛ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Боевики ИГИЛ* захватили в заложники 36 друзов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террористы

Дамаск, 30 июля 2018, 12:53 — REGNUM  Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили в плен 36 человек из общины друзов в Сирии, сообщает 30 июля Al Arabia со ссылкой на источник.

«По меньшей мере 36 друзов, среди которых женщины и дети, были взяты в заложники», — отмечает источник.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о себе в 2014 году, когда захватили обширные территории в Ираке и Сирии. В настоящее время деятельность преступников практически приостановлена в Ираке. В Сирии, благодаря действиям ВКС России, террористы также были вытеснены из многих ранее занимаемых ими районов.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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