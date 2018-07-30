Боевики ИГИЛ* захватили в заложники 36 друзов

Дамаск, , 12:53 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили в плен 36 человек из общины друзов в Сирии, сообщает 30 июля Al Arabia со ссылкой на источник.

«По меньшей мере 36 друзов, среди которых женщины и дети, были взяты в заложники», — отмечает источник.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о себе в 2014 году, когда захватили обширные территории в Ираке и Сирии. В настоящее время деятельность преступников практически приостановлена в Ираке. В Сирии, благодаря действиям ВКС России, террористы также были вытеснены из многих ранее занимаемых ими районов.

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