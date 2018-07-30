Кадровые перестановки в Роскосмосе продолжатся

Москва, , 12:43 — REGNUM В государственной корпорации «Роскосмос» ожидаются кадровые перестановки. При этом изменения в кадровом составе будут проходить и на других предприятиях ракетно-космической отрасли. Об этом сообщил руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко.

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Устименко, слова которого цитирует ТАСС, подтвердил, что в ближайшее время кадровые перестановки планируются.

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Как сообщало ИА REGNUM, указ о назначении Дмитрия Рогозина генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» президент РФ Владимир Путин подписал 24 мая 2018 года. В конце мая должность гендиректора ЦЭНКИ покинула Рано Джураева, возглавлявшая центр с мая 2015 года. 15 июня департамент международного сотрудничества госкорпорации возглавил Дмитрий Лоскутов, который до этого являлся помощником гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Кроме того, после прихода Рогозина в Роскосмос произошли и другие кадровые изменения как в самой госкорпорации, так и на предприятиях. Так, был назначен исполняющий обязанности первого заместителя гендиректора госкорпорации, исполнительный директор госкорпорации по реализации оборонных программ, и.о. заместителя гендиректора Роскосмоса по административной работе, советник главы госкорпорации по военно-космической тематике.

21 июля стало известно о намерении Дмитрия Пайсона уйти в отставку с поста директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), который входит в структуру Роскосмоса. Днём ранее в ЦНИИмаше прошли обыски в рамках дела о госизмене. Был арестован 74-летний учёный Виктор К., сотрудник ЦНИИмаш. С ним проводятся следственные действия.