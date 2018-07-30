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Посольство Украины угрожало чешским депутатам санкциями за посещение Крыма

Политика

В Киеве назвали депутатов другой страны политиками «с пониженным порогом политической гигиены»

Посольство Украины угрожало чешским депутатам санкциями за посещение Крыма
Иван Шилов © ИА REGNUM
Крымский мост из космоса

Киев, 30 июля 2018, 12:40 — REGNUM  Посольство Украины в Чехии выразило протест против посещения двумя депутатами от Европарламента из Чехии российского Крыма, сообщает 30 июля УНИАН.

Согласно сообщению, в посольстве считают, что большая часть чешских депутатов поддерживает позицию Украины по Крыму, однако есть среди них политики «с пониженным порогом политической гигиены», кто посещает российский Крым без согласования с Украиной. Также в посольстве угрожали депутатам санкциями.

Напомним, ранее ОБСЕ заявила, что планирует приехать в российский Крым для «оценки ситуации с нарушением прав человека» на полуострове. В ОБСЕ подчеркивают, что приедут в российский Крым только после того, как на это даст согласие Украина.

Читайте ранее в этом сюжете: В ОБСЕ назвали условия посещения Крыма

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