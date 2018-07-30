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Совет ЕС исключил четыре иракских компании из чёрного списка

Политика

Снятие ограничений вступает в силу с 31 июля

Совет ЕС исключил четыре иракских компании из чёрного списка
Иллюстрация: Osd.mil
Ирак

Брюссель, 30 июля 2018, 12:27 — REGNUM  С четырех иракских компаний, работающих в области продуктов питания и производства табачных изделий, были сняты санкции Евросоюза. Об этом говорится в опубликованном 30 июля заявлении Совета ЕС.

В документе отмечается, что из ограничительного списка 23 июля были исключены Иракская табачная компания, государственные компании по производству сахара и молочной продукции, а также госпредприятие по производству растительных масел. Снятие данных ограничений вступает в силу с 31 июля.

Напомним, постановление Совета ЕС об ограничениях на экономические и финансовые отношения с Ираком было принято в 2003 году.

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