В Ассаме более 4 млн человек — на грани депортации

Диспур, Индия, , 13:13 — REGNUM Верховный суд Индии утвердил проект Национального гражданского реестра штата Ассам. Проект реестра был принят для того, чтобы ограничить миграцию жителей Бангладеш на территорию штата и защитить права коренных жителей.

По новому закону все жители штата Ассам обязаны были обратиться с заявлениями в специальные органы для того, чтобы подтвердить то, что они являются коренными жителями штата. Однако, требования для подачи документов на внесение в реестр довольно высокие: только те, чьи родители проживали на территории штата во время переписи 1951 года, или те, кто сами проживали, могут подать заявление.

По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Таймс», более 4 миллионов жителей, которые подали заявление на включение в реестр, не попали в него, и их, скорее всего, ждёт депортация. Хотя представители властей штата заявили, что это только проект, и у тех, кто не попал в список, будет возможность подать апелляцию до конца сентября.

Данный реестр является важной частью политики правящей партии БДП (Бхаратия джаната парти или Индийская народная партия) по защите прав коренных жителей.