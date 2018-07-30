В Совфеде рассказали, чем грозит Латвии раздробление России

Москва, , 12:26 — REGNUM В Совфеде назвали маразмом заявление депутата сейма Александра Кирштейнса о дроблении России на несколько частей, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.

«Последняя стадия маразма. Напротив, депутат сейма Латвии, если его заботит судьба своей страны, должен разбить собственный лоб в молитвах, чтобы то, к чему он призывает, никогда не произошло», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Он уверен, что «распад России будет иметь для нашего континента и расположенных на нем стран, включая, разумеется, и маленькую Латвию, катастрофические последствия во всех смыслах — политическом, экономическом, любом другом».

Кроме того, сенатор указал на проблему с ядерным оружием, которое в этом случае может остаться без хозяина.

Клинцевич полагает, что «долговременный, правильно понятый интерес европейских держав и, прежде всего, наших соседей — и этот интерес обязательно возьмет верх — состоит в том, чтобы Россия всегда являла собой сильное своим единством сообщество народов — такая Россия — гарант безопасности Европы и мира в целом».

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