Авторы «Миротворца» внесли имя певицы Анны Семенович в черный список

Киев, , 12:23 — REGNUM Имя российской певицы Анны Семенович оказалось в «чёрном списке» сайта «Миротворец» в связи с якобы «сознательным нарушением» ей госграницы Украины с целью проникновения в Крым. Об этом 30 июля сообщает РЕН-ТВ.

Украинские провокаторы также считают, что Семенович сознательно проникала в Донбасс, тем самым нарушая режим пересечения государственной границы.

Добавим, деятельность «Миротворца» заключается в формировании черного списка лиц, которые, по мнению авторов, действуют против Украины или являются «изменниками родины». Вместе с именем на сайте публикуются персональные данные, которые затем используются для угроз и запугивания граждан.

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