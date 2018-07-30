Понедельник, 30 Июля 2018 года
13:17:13 МСК

Авторы «Миротворца» внесли имя певицы Анны Семенович в черный список

Политика

Ее обвинили в «сознательном проникновении» в Крым

Авторы «Миротворца» внесли имя певицы Анны Семенович в черный список
Цитата из мф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР
Черная метка

Киев, 30 июля 2018, 12:23 — REGNUM  Имя российской певицы Анны Семенович оказалось в «чёрном списке» сайта «Миротворец» в связи с якобы «сознательным нарушением» ей госграницы Украины с целью проникновения в Крым. Об этом 30 июля сообщает РЕН-ТВ.

Украинские провокаторы также считают, что Семенович сознательно проникала в Донбасс, тем самым нарушая режим пересечения государственной границы.

Добавим, деятельность «Миротворца» заключается в формировании черного списка лиц, которые, по мнению авторов, действуют против Украины или являются «изменниками родины». Вместе с именем на сайте публикуются персональные данные, которые затем используются для угроз и запугивания граждан.

Читайте также: База «Миротворец» — инструмент шантажа и ограбления

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить