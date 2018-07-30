Светлана Орлова готова потратить на выборы губернатора 40 млн рублей

Владимир, , 12:20 — REGNUM В избирательный фонд кандидата в губернаторы Владимирской области от «Единой России» Светланы Орловой поступило 40,1 млн рублей. Согласно финансовому отчету кандидата и действующего губернатора, который опубликован на сайте областного избиркома, 100 тыс. рублей поступили в фонд из собственных средств Светланы Орловой. 40 млн рублей добавила партия, передает 30 июля корреспондент ИА REGNUM.

Отчет датирован 25 июля. Тогда штаб Светланы Орловой уже истратил примерно 2,8 млн рублей. Из них 1,7 млн пошли на изготовление агитационных материалов, 1 млн — на оплату работ.

Отметим, что фонды других кандидатов значительно скуднее. Так, на избирательный счет кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина поступило 3,261 млн рублей. Уже израсходовали более 2,7 млн рублей. Избирательный фонд представителя КПРФ Максима Шевченко состоял из 130 тыс. рублей, которые внес сам кандидат (потратил уже 128 тыс.). Остальные претенденты отметились единообразием. Так, на избирательные счета Сергея Бирюкова («Справедливая Россия»), Ивана Алтухова (Коммунистическая партия социальной справедливости) и Сергея Глумова («Патриоты России») поступило по 80 тыс. рублей. Во всех случаях — это собственные средства кандидатов, которые уже потрачены на организацию сбора подписей избирателей.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора пройдут 9 сентября. Сейчас избирком проверяет подписи местных депутатов, которые предоставили кандидаты, чтобы пройти муниципальный фильтр. После этого станет известно, какие претенденты будут зарегистрированы.

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