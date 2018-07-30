Депутат Рады: Вакарчук и Зеленский могут повлиять на президентские выборы

Киев, , 12:20 — REGNUM Украинские граждане, не определившиеся с тем, за кого голосовать на президентских выборах, могут выбрать певца Святослава Вакарчука или шоумена Владимира Зеленского, заявила депутат Верховной рады Виктория Сюмар, сообщает 30 июля УНИАН.

По ее словам, среди украинских жителей есть 25%, кто не определился с выбором кандидата в президенты Украины. Поскольку аудитория Вакарчука и Зеленского — разная, то они могли бы вместе серьезно повлиять на ход выборов.

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Напомним, по различным соцопросам в рейтинге кандидатов в президенты Украины лидирует экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко и глава «Оппозиционного блока» Юрий Бойко. А президент Украины Петр Порошенко лидирует в «антирейтинге» — более половины населения точно не будут за него голосовать.

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