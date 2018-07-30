Индонезия и Иран развивают двустороннее сотрудничество

Тегеран, , 12:26 — REGNUM Министр Индонезии по вопросам расширения прав и возможностей женщин и защиты детей Сусана Йембисе встретилась с министром информационных технологий и коммуникаций Ирана Мохаммадом Джавад Азари Джахроми в Тегеране, сообщает МИД Индонезии.

У Индонезии и Ирана есть много общего. В настоящее время Иран строит инфраструктуру цифровой экономики. Информационные технологии также являются сектором, который ставит гендерные вопросы одной из основных проблем. Использование информационных технологий в защите детей от киберугрозы представляет собой форму защиты детей от киберпространства посредством создания специальных приложений для детей, с тем чтобы дети были более защищены при усилении родительского надзора.

Между тем министр Индонезии по вопросам защиты прав женщин заявила, что около 126 млн человек в Индонезии составляют женщины и около 60 млн — дети. Это тяжелая обязанность и ответственность, особенно в отношении защиты детей и женщин. Сусана Йембисе высоко оценила усилия Ирана, получившего международную награду, связанную с использованием информационных технологий для защиты детей.

Стороны согласились с необходимостью сотрудничать между учреждениями в целях оптимизации информационных технологий для защиты детей и расширения прав и возможностей женщин.