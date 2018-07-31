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К чему может привести гонка вооружений между Арменией и Азербайджаном

Политика

Анализ последствий

К чему может привести гонка вооружений между Арменией и Азербайджаном
Цитата из х/ф «Нашла коса на камень». Реж. Аня Крайс. 2017. Россия
Противостояние

Ереван, 31 июля 2018, 02:01 — REGNUM  Наращивание военной мощи какой-либо страной предполагает уменьшение риска вооруженного конфликта, но как показывает история, это не утверждение не всегда соответствует действительности. К чему может привести гонка вооружений между Арменией и Азербайджаном, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Финансовые возможности Баку превосходят таковые, имеющиеся в распоряжении Еревана. Поэтому на развернувшуюся в последние годы гонку вооружений между двумя странами Армения вынуждена отвечать асимметрично. Азербайджан закупает самое современное оружие и делает в своих закупках упор на дальнобойные и высокоточные системы. И хотя в арсенале армянских военных ракетное оружие в виде систем ПРО и РЗСО также составляет немалую долю, дальнейшее движение двух стран по этому пути грозит скачком напряженности и резким увеличением вероятности конфликта. Это происходит из-за того, что имеющиеся ракетные арсеналы обеспечивают модель «выигрывает ударивший первым».

Та сторона, которая наносит первый удар, может уничтожить дальнобойные силы противника, открыв тем самым для себя путь к безнаказанному наращиванию военных действий. С учетом того, что гонка вооружений, в которой Азербайджан имеет больше финансовых возможностей, продолжает набирать обороты, встает вопрос не только о модернизации армянских ВС, но и об определенной подготовке международного общественного мнения к возможному изменению оборонной доктрины Армении. В чем же такое изменение может выразиться?

Читайте подробности: Армения на пути к превентивному удару в конфликте с Азербайджаном

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