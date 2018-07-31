Равнодушие или уверенность? Почему перед выборами в Хакасии так спокойно

Абакан, , 01:14 — REGNUM Удивительным внешним спокойствием отмечена нынешняя избирательная кампания в Хакасии. Что это — единодушие будущих избирателей, уверенность кандидатов в своих силах или нечто такое, что не бросается в глаза при первом рассмотрении, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Четверо кандидатов на место губернатора Хакасии представляют четыре политические партии. Предприниматель Александр Мяхар, выдвинутый «Партией роста», действующих глава Хакасии Виктор Зимин («Единая Россия»), первый секретарь комитета Хакасского отделения КПРФ Валентин Коновалов (КПРФ) и индивидуальный предприниматель Андрей Филягин («Справедливая Россия») сойдутся в борьбе за голоса избирателей в сентябре 2018 года. Главную битву на избирательном поле эксперты предсказывают между коммунистом Коноваловым и единороссом Зиминым.

Но, несмотря на многочисленные схватки в форме протестов хакасских коммунистов с местной властью, возглавляемой Зиминым, и несколько крупных скандалов, связанных с действиями все той же власти в последнее время, возможно, что избиратель решит, что это все «не его дело». И предпочтет участию в выборах сбор урожая на приусадебном участке. Почему спокойствие и отсутствие интриги могут стать главным отличительным признаком нынешних выборов в Хакасии, несмотря на казалось бы, бурную предысторию?

Читайте статью Хакасия: через скандалы и протесты к выборам «без интриг», а также другие статьи Татьяны Иващенко, посвященные событиям политической жизни Хакасии.