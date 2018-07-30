Саудовская Аравия примет у себя родственников погибших йеменских военных

Эр-Рияд, , 12:07 — REGNUM Король Саудовской Аравии Салман приказал принять в королевстве 1 тыс. 500 пилигримов из Йемена и Судана, сообщает 30 июля Al Arabia.

Гости являются родственниками членов суданской и йеменской армий, погибших во время военных действий.

Напомним, Саудовская Аравия играет активную роль в своем регионе, принимая участия в военных конфликтах соседних государств, в частности, королевство вмешалось в гражданский конфликт в Йемене в 2015 году, что привело страну на грань гуманитарной катастрофы.

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