Понедельник, 30 Июля 2018 года
13:10:21 МСК

Саудовская Аравия примет у себя родственников погибших йеменских военных

Политика

Королевство с целью паломничества посетят 1 тыс. 500 человек

Эр-Рияд, 30 июля 2018, 12:07 — REGNUM  Король Саудовской Аравии Салман приказал принять в королевстве 1 тыс. 500 пилигримов из Йемена и Судана, сообщает 30 июля Al Arabia.

Гости являются родственниками членов суданской и йеменской армий, погибших во время военных действий.

Напомним, Саудовская Аравия играет активную роль в своем регионе, принимая участия в военных конфликтах соседних государств, в частности, королевство вмешалось в гражданский конфликт в Йемене в 2015 году, что привело страну на грань гуманитарной катастрофы.

Читайте ранее в этом сюжете: Генерал КСИР: Иран готов перекрыть Ормузский пролив в ответ на санкции США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Саудовской Аравии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить