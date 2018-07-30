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В Сочи началась международная встреча по урегулированию в Сирии

Политика

Российскую делегацию на переговорах возглавляет спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев

Сочи, Краснодарский край, 30 июля 2018, 11:59 — REGNUM  Вопросы, связанные с мирным урегулированием в Сирии, обсудят российские дипломаты со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Международная встреча проходит 30 июля в Сочи.

В ходе двухдневных переговоров представители стран-гарантов перемирия в Сирии (России, Ирана и Турции) обсудят ситуацию в зонах деэскалации и возвращение беженцев, вопросы формирования сирийского конституционного комитета, а также другие задачи гуманитарного характера.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Иран и Турцию — заместители глав МИД указанных стран Хосейн Ансари и Седат Онал.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. В ходе встречи сирийский лидер в очередной раз подтвердил, что руководство и народ России являются партнёрами Сирии в борьбе с терроризмом.

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Международное урегулирование по Сирии
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