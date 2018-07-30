Понедельник, 30 Июля 2018 года
13:18:02 МСК

За неделю в Турции «нейтрализовали» 36 членов РПК

Политика

18 курдов были убиты

Анкара, 30 июля 2018, 11:45 — REGNUM  Вооруженные силы Турции за прошедшую неделю «нейтрализовали» 36 членов Рабочей партии Курдистана, сообщает 30 июля Anadolu.

Термин «нейтрализован» применяется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику, а также захваченному в плен или сдавшемуся добровольно.

Во время спецопераций, проходивших с 23 по 30 июля 18 человек были убиты, шесть захвачены в плен, а 12 сдались добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана ведет борьбу с правительством Турции за право обладания собственной автономией. Анкара не готово пойти на подобные уступки, что приводи к многочисленным боевым столкновениям.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция провела спецоперацию на территории Ирака

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить