За неделю в Турции «нейтрализовали» 36 членов РПК

Анкара, , 11:45 — REGNUM Вооруженные силы Турции за прошедшую неделю «нейтрализовали» 36 членов Рабочей партии Курдистана, сообщает 30 июля Anadolu.

Термин «нейтрализован» применяется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику, а также захваченному в плен или сдавшемуся добровольно.

Во время спецопераций, проходивших с 23 по 30 июля 18 человек были убиты, шесть захвачены в плен, а 12 сдались добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана ведет борьбу с правительством Турции за право обладания собственной автономией. Анкара не готово пойти на подобные уступки, что приводи к многочисленным боевым столкновениям.

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