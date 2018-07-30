Кризис с выплатой пенсий на Украине: «В Пенсионном фонде дыра была всегда»

Киев, , 11:35 — REGNUM Пенсионный фонд Украины полностью завершил финансирование пенсионных выплат за июль, сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации ведомства, на выплату июльских пенсий направлено 29,7 млрд гривен. Финансирование августовских пенсий начнется со 2 августа, а их выплат — с 4 августа.

Напомним, в июле на Украине возникла почти недельная задержка с выплатой пенсий. Премьер-министр Владимир Гройсман распорядился провести служебное расследование и пригрозил увольнениями, а в Верховной раде была создана специальная депутатская группа для расследования ситуации.

Политолог Александр Палий назвал задержку выплаты пенсий на Украине «форс-мажором», который случается во всех странах. Об этом Палий сказал 30 июля в эфире телеканала «112 Украина».

«К примеру, в США сейчас прошел ураган (лесные пожары — ред.), я уверен, там неделю не будет пенсий… У нас ситуацию разрушают олигархические СМИ, чтобы создать нервозную обстановку накануне выборов», — пояснил Палий.

При этом он признал, что это не «олигархические СМИ» задержали выплату пенсий.

«Пенсионеры не ведутся на ажиотаж вокруг этой темы, которую раскручивают СМИ. Все понимают, что в Украине развивается экономика рекордно за 10 лет. В таких условиях никаких проблем с пенсиями не должно быть. В Пенсионном фонде дыра была всегда, и она остается, несмотря на пенсионную реформу. Она заполняется бюджетными затратами. Это стандартная ситуация для нас за последние 15 лет», — напомнил Палий.

Напомним, в соответствии с Бюджетным кодексом Украины, Пенсионному фонду на покрытие временных кассовых разрывов предоставляются займы с единого казначейского счета на выплату пенсий. 23 июля с единого казначейского счета Пенсионному фонду на выплату пенсий был предоставлен заем в сумме 1,5 млрд грн (56,2 млн долл.). В ведомстве призвали обращаться в Пенсионный фонд Украины по поводу графика выплат пенсий.