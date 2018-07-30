Apple пострадает из-за пошлин США на товары из Китая — Financial Times

Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Под действие новых пошлин США на товары из Китая, введение которых ранее анансировал президента США Дональд Трамп, может попасть продукция компании Apple. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином могут сказаться на стоимости акций компании, которая производит товары также и в Китае.

Газета отмечает, что в новый «список ограничений» на импорт может войти самый быстрорастущий сектор продукции Apple (колонки, наушники и умные часы).

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон готов заключить торговую сделку с Пекином, если Китай пойдет на перемены в торговой политике.

По его словам, Пекин должен создать условия для «справедливой конкуренции» на рынке Китая.

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