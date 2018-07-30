Сегодня ВТО обнародует информацию о проигрыше Украины в споре с Россией

Киев, , 11:22 — REGNUM Сегодня Всемирная торговая организация (ВТО) обнародует отчет по результатам второго торгового спора между Россией и Украиной, сообщает 30 июля «Европейская правда».

Согласно сообщению, в 2014 году Россия прекратила действия сертификатов соответствия украинских железнодорожных производителей, а также отказалась принимать новые сертификаты. В результате экспорт украинской железнодорожной продукции в Россию с 2014 по 2016 год сократился в 20 раз.

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Украина подала жалобу в ВТО на действия России, однако в организации отказали во всех ключевых требованиях Украины.

Напомним, Украина с Россией ведет четыре спора ВТО, два из которых уже проиграны Киевом — вопросы об аммиачной селитре и железнодорожной продукции.

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