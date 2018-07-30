Письмо Мартина Лютера Кинга о Вьетнаме продается за $95 тыс

Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Письмо Мартина Лютера Кинга, в котором он критикует войну во Вьетнаме, продается за $95 тыс., сообщает 30 июля AMNA. Письмо, выставлено на продажу через Moments in Time, датировано 26 сентября 1966 года и адресовано господину Блэкни.

Утверждается, что это единственное письмо, в котором Мартин Лютер выражает отношение к войне, и доступное для продажи.

Кинг активно выступал против участия армии США в войне во Вьетнаме. В речи «Пора нарушить молчание» (1967 год) Кинг говорил о связи между войной во Вьетнаме и той борьбой, которую он ведет в Америке:

«Несколько лет назад мне показалось, что в этой борьбе мелькнул просвет надежды. Надежда для бедняков, как черных так и белых, воплотилась, казалось бы, в программе «войны с бедностью». Проводились эксперименты, возникали новые предположения и начинания. Затем началась эскалация войны во Вьетнаме, и мы увидели, как общество, помешавшееся на войне, ломает и потрошит эту программу, словно надоевшую политическую игрушку. Я понял, что Америка никогда больше не сделает попытки привлечь необходимые средства и энергию для помощи своим беднякам, пока авантюры, подобные вьетнамской войне, не перестанут, как адский насос гигантской разрушительной силы, выкачивать из нее средства и людские резервы. Это все более и более убеждало меня в том, что война враждебна беднякам, и именно поэтому заставляло с ней бороться».

Напомним, баптистский проповедник, борец за права чернокожих в США Мартин Лютер Кинг за свою деятельность был удостоен Нобелевской премии мира. 4 апреля 1968 года он погиб от выстрела снайпера.