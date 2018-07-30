«Обсудили дела насущные»: глава Хакасии о визите министра просвещения

Абакан, , 11:15 — REGNUM Глава Хакасии Виктор Зимин раскрыл некоторые подробности визита в республику министра просвещения России Ольги Васильевой.

«Мы быстро обсудили дела насущные (ещё расскажу об этом позже) и поехали в Усть-Абаканский район. Повод для поездки радостный — начало строительства новой школы в деревне Чапаево», — написал Зимин на своей станице в соцсети «ВКонтакте» 30 июля.

По его словам, Чапаевская школа распахнёт свои двери для 250 учеников к 2020 году. А сегодня, 30 июля, Зимин с Васильевой заложили первый камень в фундамент новой школы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, министр просвещения РФ Ольга Васильева прибыла с рабочим визитом в Хакасию 30 июля. В республиканском правительстве ранее уточнили, что она также планирует посетить строящуюся школу в Абакане на тысячу мест и детский сад, встретиться с представителями педагогической общественности.

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