Турция провела спецоперацию на территории Ирака

Анкара, , 11:13 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 10 членов Рабочей партии Курдистана во время спецоперации на территории северного Ирака, сообщает 30 июля Anadolu.

Термин «нейтрализован» употребляется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику, а также взятому в плен или сдавшемуся добровольно. Анкара не раскрыла судьбу «нейтрализованных» курдов.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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