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Парламент Крыма принял решение об отставке вице-спикера Ремзи Ильясова

Политика

На своем посту он работал с мая 2014 года

Симферополь, 30 июля 2018, 11:08 — REGNUM  Депутаты госсовета Крыма приняли решение об отставке заместителя председателя государственного совета Крыма Ремзи Ильясова, сообщает 30 июля пресс-служба регионального парламента.

«Депутаты удовлетворили поданное в установленном порядке заявление Ремзи Ильясова о досрочном прекращении по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что госсовет согласовал исключение депутата из состава президиума крымского парламента.

Напомним, Ильясов избирался в госсовет от партии «Единая Россия», и занимал пост вице-спикера с мая 2014 года. На своем посту он курировал межнациональный блок. Ильясов также является председателем межрегионального общественного движения крымскотатарского народа «Къырым».

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