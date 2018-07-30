Парламент Крыма принял решение об отставке вице-спикера Ремзи Ильясова

Симферополь, , 11:08 — REGNUM Депутаты госсовета Крыма приняли решение об отставке заместителя председателя государственного совета Крыма Ремзи Ильясова, сообщает 30 июля пресс-служба регионального парламента.

«Депутаты удовлетворили поданное в установленном порядке заявление Ремзи Ильясова о досрочном прекращении по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что госсовет согласовал исключение депутата из состава президиума крымского парламента.

Напомним, Ильясов избирался в госсовет от партии «Единая Россия», и занимал пост вице-спикера с мая 2014 года. На своем посту он курировал межнациональный блок. Ильясов также является председателем межрегионального общественного движения крымскотатарского народа «Къырым».

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