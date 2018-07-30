Liputan6: Готова ли Юго-Восточная Азия к глобальной игре?

Джакарта, , 11:12 — REGNUM На фоне того, как другие государства-сверхдержавы стремятся стать частью геополитической карты мира, регион Юго-Восточной Азии не исключение. Об этом сообщает индонезийское информагентство Liputan6.

Глава Агентства по обзору и развитию политики Министерства иностранных дел Республики Индонезия, Сисво Прамоно, выразил свое мнение на влияние различных глобальных сил в Юго-Восточной Азии.

«Разумеется, инвестиции будут стимулировать экономический рост, или, другими словами, поддерживать национальную выносливость государств Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), и тем самым обеспечивать высокие переговорные позиции на международных площадках», — заявил Сисво Прамоно.

По словам Сисво Прамоно, инвестиции являются одним из важных ключей для улучшения экономики региона, чьи положительные результаты можно ощутить во всех странах-членах АСЕАН.

«Индонезия решительно отвергает раскол региональной организации АСЕАН под влиянием Китая, США и других сил», — добавил он.

Сисво Прамоно упомянул о важности выстраивания диалога в рамках АСЕАН. «Существует широкий круг взаимных интересов, хотя ценности каждой страны-члена АСЕАН отличаются. Необходимо укреплять доверие друг к другу», — подчеркнул глава Агентства по обзору и развитию политики МИД Индонезии.

Имея долгие отношения в области экономики и безопасности в Юго-Восточной Азии, США пытаются выстроить отношения путем дипломатической политики на высшем уровне. Министр обороны США Джеймс Маттис выразил приверженность своего правительства региону Юго-Восточной Азии.

Профессор Уильям М. Уайз, эксперт по внешней политике США в Университете Джона Хопкинса на форуме США-Индонезия (USINDO) заявил, что Соединенные Штаты должны найти подход к сообществу АСЕАН, поскольку регион географически близок к Китаю.