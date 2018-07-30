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Свобода слова: Военные Израиля арестовали палестинских журналистов

Политика

В общей сложности было задержано 20 человек

Тель-Авив, 30 июля 2018, 10:58 — REGNUM  Вооруженные силы Израиля арестовали 20 палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 30 июля Anadolu.

Причиной задержания стали подозрения в террористической деятельности. Среди арестованных присутствуют четверо журналистов телеканала «Аль-Кудс». Ранее израильские власти называли данный телеканал террористическим.

Напомним, вооруженные силы Израиля проводят регулярные задержания палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан. Как правило, рейды проводятся в ночное время суток.

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