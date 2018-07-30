От Трампа до абортов: американцы задали вопросы возможному верховному судье

Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Сбор вопросов к кандидату на должность Верховного судьи США от жителей штата Западная Виргиния объявил сенатор Джо Манчин. Накануне встречи с Брэтом Каваной сенатор в своем твиттере и на официальном сайте призвал всех жителей его штата передавать через него вопросы Каване.

Тем для обсуждения оказалось много, преимущественно об отношении Каваны к правам президента и правительства, например, проголосовал бы Кавана за демонтаж нынешней системы правительства; что он думает о миграционной политике, не зашла ли она слишком далеко в части отобрания детей; каково его мнение о политике в отношении абортов, поддержит ли он вазэктомию вместо аборта; какова его позиция по защите окружающей среды. Большинство задающих вопросы интересует, считает ли Кавана, что президент не должен нести ответственность за свои поступки (особенно подрывающие законы США) и что президент выше закона. Не обойдена вниманием одна из острейших тем внешней политики — отношения Трампа с Россией.

Значительное число подписчиков Манчина просят вообще ни о чем не говорить с Каваной, а просто проголосовать против его кандидатуры.

Напомним, судьи в Соединенных Штатах имеют широкие полномочия, срок их работы в высшей судебной инстанции страны неограничен, поэтому политические силы страны подходят к данному вопросу со всей ответственностью. Если кандидатура Каваны будет санкционирована конгрессом страны, то он займет должность уходящего в отставку Энтони Кеннеди, взгляды которого значительно либеральнее.