Турецкий журналист попросил Киев защитить его от похищения

Киев, , 10:43 — REGNUM Защитить себя от турецких спецслужб попросил украинские власти гражданин Турции, журналист Юнус Ердогду, сообщает 30 июля ТСН.

По словам журналиста, он в течение двух лет получает по 7−10 угроз в неделю и уже две недели не выходит из дома. Ердогду также отметил, что надеется на реакцию украинских правоохранительных органов на похищение из страны людей турецкими спецслужбами.

Ранее генеральная прокуратура Украины сообщила, что Турция не запрашивала экстрадицию Эрдогду.

Напомним, ранее Киев выдал Турции двух оппозиционных журналистов, после чего Международная и Европейская Федерации журналистов обратились к украинской власти с требованием прекратить выдачу граждан Турции.

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