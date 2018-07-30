Понедельник, 30 Июля 2018 года
11:33:10 МСК

За пост мэра свердловского Первоуральска борются 6 человек

Политика

Среди них врио главы

Первоуральск, Свердловская область, 30 июля 2018, 10:43 — REGNUM  В свердловском Первоуральске на пост главы города претендуют шесть человек. 27 июля закончился приём документов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской думе.

Среди кандидатов заместитель исполнительного директора по персоналу АО «Русский хром 1915» Ольга Березина, старший менеджер проектов ООО «Прософт-Системы» Максим Петухов, зам. директора ООО «Первоуральская индустриальная компания» Ирина Якупова, зам. руководителя службы безопасности ЗАО «Первоуральский завод комплектации трубопроводов» Андрей Мурзин, вице-мэр Первоуральска Александр Анциферов и врио главы города Игорь Кабец.

Напомним, кресло мэра освободилось весной 2018 года. Валерий Хорев, который был назначен главой лишь осенью 2017-го, спешно ушёл в отставку. Этому предшествовал арест бывшего главного архитектора Первоуральска.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Назначение глав муниципальных образований
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить