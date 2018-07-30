За пост мэра свердловского Первоуральска борются 6 человек

Первоуральск, Свердловская область, , 10:43 — REGNUM В свердловском Первоуральске на пост главы города претендуют шесть человек. 27 июля закончился приём документов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской думе.

Среди кандидатов заместитель исполнительного директора по персоналу АО «Русский хром 1915» Ольга Березина, старший менеджер проектов ООО «Прософт-Системы» Максим Петухов, зам. директора ООО «Первоуральская индустриальная компания» Ирина Якупова, зам. руководителя службы безопасности ЗАО «Первоуральский завод комплектации трубопроводов» Андрей Мурзин, вице-мэр Первоуральска Александр Анциферов и врио главы города Игорь Кабец.

Напомним, кресло мэра освободилось весной 2018 года. Валерий Хорев, который был назначен главой лишь осенью 2017-го, спешно ушёл в отставку. Этому предшествовал арест бывшего главного архитектора Первоуральска.