Порошенко и «европейский выбор»: а идет ли в христианство Европа?

Москва, , 10:41 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Владимирской горке в Киеве 28 июля заявил, что крещение Руси в православную веру было «европейским выбором» князя Владимира. Главе государства ответили как пользователи социальных сетей, так и российские и украинские политики.

В соцсетях едко отметили, что князь Владимир, очевидно, еще и «выступал за безвиз» и «вступление в НАТО». Порошенко также напомнили многочисленные заявления киевских «ученых» о том, что украинцы — самые древние люди на планете, которые строили пирамиды и приручали динозавров.

Сенатор, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков назвал «нонсенсом» заявление Порошенко, напомнив, что принятие Русью христианства не могло быть никаким «европейским выбором», так как в то время подобными категориями никто не мыслил. А выбор был сделан византийский.

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Шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский считает, что «мешать политику и религию» у Порошенко получается плохо. Особенно неуместно и неактуально его заявления звучат на фоне христианского праздника — 1030-летия Крещения Руси и день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Его праздновали народы России, Украины, Белоруссии и многих других государств.

Украинский президент Петр Порошенко продолжает мешать политику и религию в одном флаконе. Получается это у него плохо. Конечно, на момент выбора крещения равноапостольным князем Владимиром не было такой дилеммы, куда двигаться: в Европу или не Европу. Собственно, Европы как таковой еще не было.

Но дело не в этом. Если господин Порошенко хочет сейчас еще раз заявить, что Украина выбрала европейский вектор, то с точки зрения христианства давайте зададим вопрос: а что происходит с христианством в той же самой Европе?

Католики сейчас бьют тревогу: в Европе закрываются храмы, падает число прихожан. Более того, древние и не только церкви перепрофилируются под абсолютно светские учреждения. Такая озабоченность существует.

В этом смысле, конечно, можно говорить, как и президенту Украины, о сделанном европейском выборе, но говорить это во время христианского праздника, праздника религиозного, будет не очень актуальным и обоснованным.

Добавим, что европейские страны действительно отказываются от христианства: например, в Германии церкви просто пустеют. Чтобы завлечь прихожан, в дело идет все, что угодно: аттракционы, розыгрыши, провокационная реклама, священники закрывают глаза на нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Социолог религии Университета города Мюнстер Детлеф Поллак считает, что вернуть в католические и протестантские церкви Германии прихожан может только чудо, пишет газета Süddeutsche Zeitung. По его мнению, много десятилетий не было такого поколения молодежи, которая вообще не воспитывается в вере.

Поллак считает, что снижение количества прихожан связано в первую очередь с повышением благосостояния и мобильности, а также индивидуализацией членов общества и расширением возможностей проведения свободного времени. Согласно данным социологов, в 2016 году в Германии насчитывалось в общей сложности 45,5 миллиона зарегистрированных прихожан, но в богослужениях участвуют только 10% из них.

И это число еще сократится при смене поколений, и не только в Германии. По мнению британского ученого из Университетского колледжа Сент-Мэри в Лондоне Стивена Булливанта, опросившего граждан 21 европейской страны в возрасте от 16 до 29 лет, христианство сильно сдает свои позиции везде.

Наиболее печальная ситуация в Чехии — там 91% опрошенных назвали себя светскими людьми, то есть никаким образом не отождествляющими себя с религией, даже в культурном смысле. В Британии только 7% молодых людей назвали себя англиканами, а 10% — католиками.

Больше всего христиан осталось в католических Польше и Литве — 83% и 74% соответственно. Результат России — 41% (40% православных и 1% католиков), 46% молодежи заявили о своей светскости.

Украины в этом исследовании нет, однако отметим, что сейчас Киев настойчиво разделяет страну и по религиозному признаку — он добивается автокефалии самозваной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), которую возглавляет лишенный сана и преданный анафеме так называемый «патриарх Киевский и всея Руси — Украины» Филарет.

По сути, считает депутат Госдумы Виталий Милонов, это возрождение нового язычества. «Когда всевозможные раскольники-самозванцы, изгнанные отовсюду фрики пытаются через политические механизмы приобрести статус законной церкви на Украине», — пояснил парламентарий «Газете.ру».